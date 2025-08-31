Başak Şengül’ün sunduğu tartışma programında, Sinan Burhan sert eleştirilerde bulundu

TV100 EKRANLARINDA DİKKAT ÇEKEN TARTIŞMA

Tv100 ekranlarında Başak Şengül’ün sunduğu “Doğru Yorum” programında ilgi çeken bir tartışma yaşandı. Programda yer alan eski devlet bakanı Masum Türker, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın büyük projelere imza attığını ve etkin bir yönetim sergilediğini savundu.

PROJE SORUSUNA CEVAP VEREMEDİ

Bunun üzerine Millet Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Türker’e sert bir tepki gösterdi. Burhan, “Sayın bakan, ezbere konuşuyorsunuz. Yalvarıyorum, ne olur bir tane proje söyleyin. 58 kilometre metro dedi, yapmadı. Bir metreküp su getirmedi. Lütfen ezbere konuşmayın. Bir tane proje söyleyin.” diyerek Türker’i sıkıştırdı. Ancak Masum Türker, ısrarlı sorulara rağmen somut bir proje ismi veremedi.

CHP BELEDİYECİLİĞİNE DAİR ELEŞTİRİLER

Sinan Burhan, Türker’e daha fazla yanıt vermeyince, “CHP belediyeciliği algıya dayanır. İşte gerçekler ortaya çıktı.” ifadelerini kullandı. Masum Türker ise gelen eleştirilere karşılık, “Sen onu boş ver, yüzde 60 oy aldı. Sen ona bak.” şeklinde cevap verdi.