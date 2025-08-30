Başakpınarspor 6 Yeni Oyuncu Katıyor

BAŞAKPINARSPOR YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Başakpınarspor, yeni sezon için kadrosuna 6 yeni oyuncu dahil ediyor. 2025-2026 futbol sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme’de mücadele etmeye hazırlanan ekip, güçlenmek amacıyla transfer çalışmalarına devam ediyor.

TRANSFERLER VE ANRENÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Başakpınarspor, antrenör Yusuf Yanar’ı takımın başına getirirken, dış transferde önemli isimler ile anlaştı. Erciyes Esen Makina FK’dan Halil Yozgat, Özvatanspor’dan Talha Çoban, Mevlüt Metin ve İsmail Erdi Halis, Kayseri Döğerspor’dan Mehmet Tahir Kalem, Kayseri Kalespor’dan Erhan Vurdem ile anlaşmaya varıldı. Başakpınarspor, kadrosuna kattığı bu 6 oyuncunun yanı sıra, hem iç hem de dış transfer görüşmelerine devam ederek sezona güçlü bir takım ile giriş yapmayı planlıyor.