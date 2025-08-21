Başakşehir, 7.5 MİLYON Euro Ödedi

ABBOSBEK FAYZULLAEV İLK KEZ SAHADA

Başakşehir, kadrosuna kattığı Özbek futbolcu Abbosbek Fayzullaev, Rumen ekibi Universitatea Craiova karşısında 76. dakikada turuncu-lacivertli formayı giydi. Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’nun ilk maçında sahasında Universitatea Craiova’ya 2-1 yenildi. Oyuna 76. dakikada Deniz Türüç’ün yerine giren Fayzullaev, bu şekilde turuncu-lacivertli takımla ilk maçına çıkmış oldu.

TRANSFERE BÜYÜK BEDEL

Başakşehir, CSKA Moskova’dan transfer ettiği Özbek futbolcuyla en yüksek bonservis tutarını yatırmış durumda. Söz konusu transfer için Rus kulübüne 7.5 milyon Euro ödendiği bilinmekte. Bu detay, futbolcunun özelliklerini ve Başakşehir’in transfer stratejisini de gözler önüne seriyor.