Başakşehir Başkanı, Hakemleri Eleştirdi.

BAŞKAN GÜMÜŞDAĞ’IN HAKEM ELEŞTİRİLERİ

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe ile oynadıkları maçta hakem Burak Pakkan’ın kararlarına yönelik eleştirilerde bulunarak, “Skora etki edecek, yüzde 100 iki kırmızı kartın verilmediğini” ifade etti. Gümüşdağ, Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) bu durumun tek sorumlusunun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olduğunu vurguladı. Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında RAMS Başakşehir, Fenerbahçe’ye 4-1 yenildi. Maç sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Gümüşdağ, iki takımın oyuncularının centilmenliklerinden ötürü tebrik edilmesi gerektiğini ancak “oyunun önüne geçen hakem kararlarının” kendi için şaşkınlık yarattığını belirtti.

MHK VE TFF YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU

Gümüşdağ, yaptığı değerlendirmede, “Her iki takım açısından mutsuz eden bir hakem yönetimi oldu. Çok kötü bir performans sergilediler. MHK’nin ve Türk hakemliğinin içinde bulunduğu durumu hepimiz görebiliyoruz” dedi. Aralık ayındaki basın toplantısına atıfta bulunarak, “O günde MHK ve MHK başkanı ile ilgili açıklamalarım olmuştu. Gereğinin yapılması gerektiğini ve Futbol Federasyonu’nun MHK ile ilgili bir karar alması gerektiğine inanıyorum” dedi. Türk hakemliği konusunda yaşanan süreci değerlendiren Gümüşdağ, “Yerelde değil, uluslararası alanda da Türk hakemlerine maç verilmez hale geldiler” diye konuştu.

KIRMIZI KART İDDİASI VE GELECEK ENDİŞELERİ

Gümüşdağ, “Yüzde 100 iki kırmızı kartın verilmediğini net bir şekilde gördük. Bu tamamen skora etki edecek kararlar” dedi. Hem Başakşehir hem de Fenerbahçe tarafından olumsuz yönetim yaşandığını ifade eden Gümüşdağ, “MHK’nin gideceği kesin ama verdiği zarar ne kadar zamanda toparlanır onu açıkçası çok iyi görmüyorum” diyerek kaygılarını dile getirdi. Ayrıca, Türk hakemliğinin yeniden yapılanmasına inanmadığını belirterek, “Bu MHK’nin sezon başından beri arkasında duran Futbol Federasyonu da bugün olanlardan sorumludur. Futbol paydaşlarının çoğu bir memnuniyetsizlik yaşıyor” dedi.