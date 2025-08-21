Başakşehir, Craiova ile Beraberlikte

BAŞAKŞEHİR VE UNIVERSITATEA CRAIOVA MAÇINDA GOLSÜZ EŞİTLİK

Mücadele başlamışken, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’nda Başakşehir, ev sahipliği yaptığı karşılaşmada Rumen takımı Universitatea Craiova ile yüzleşiyor. Maçın ilk 15 dakikası, tarafların savunma çabaları sonucunda golsüz bir eşitlikle sona eriyor.

MAÇIN DEVAMI MERAKLA BEKLENİYOR

İstanbul’da gerçekleşen maçta her iki ekip de galibiyet hedefliyor. Özellikle Başakşehir’in sahasındaki avantajı kullanarak skoru değiştirmesi bekleniyor. Gelişmeler maçın ilerleyen dakikalarında şekillenecek.