Başakşehir, Craiova ile Beraberlikte

BAŞAKŞEHİR VE UNIVERSITATEA CRAIOVA MAÇINDA GOLSÜZ EŞİTLİK

Mücadele başlamışken, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’nda Başakşehir, ev sahipliği yaptığı karşılaşmada Rumen takımı Universitatea Craiova ile yüzleşiyor. Maçın ilk 15 dakikası, tarafların savunma çabaları sonucunda golsüz bir eşitlikle sona eriyor.

MAÇIN DEVAMI MERAKLA BEKLENİYOR

İstanbul’da gerçekleşen maçta her iki ekip de galibiyet hedefliyor. Özellikle Başakşehir’in sahasındaki avantajı kullanarak skoru değiştirmesi bekleniyor. Gelişmeler maçın ilerleyen dakikalarında şekillenecek.

Tekirdağ’da Mevlit Okutuldu. Gazi Serdar Çetkin

Tekirdağ'da, yaşamını yitiren gazi polis Serdar Çetkin anısına mevlit düzenlendi.
Şam’da Kimyasal Saldırıya Anma Yürüyüşü

Şam'ın Doğu Guta bölgesinde, kimyasal saldırılarda hayatını kaybedenler anısına gerçekleştirilen yürüyüşte çok sayıda kişi bir araya geldi.

