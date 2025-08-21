Başakşehir Craiova Maçı 2-1 Sona Erdi

MAÇ SONUCU

Başakşehir ile Craiova arasındaki karşılaşma 2-1’lik sonuçla Craiova’nın galibiyetiyle sona erdi. Bu maçta, izleyiciler baştan sona büyük bir heyecan yaşadı.

CANLI ANLATIM VE DETAYLAR

Başakşehir Craiova maçı için canlı anlatım ve detaylar takip ediliyor. Maç, TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebildi. Karşılaşma, bu akşam saat 20.45 itibariyle başlamasıyla dikkat çekti.

MAÇ YERİ

Başakşehir Craiova mücadelesi, İstanbul’daki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Stadyumda futbolseverler, takım destekleriyle atmosferi renklendirdi.