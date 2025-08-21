Haberler

Başakşehir Craiova Maçı 2-1 Sona Erdi

Başakşehir ile Craiova arasındaki karşılaşma 2-1’lik sonuçla Craiova’nın galibiyetiyle sona erdi. Bu maçta, izleyiciler baştan sona büyük bir heyecan yaşadı.

Başakşehir Craiova maçı için canlı anlatım ve detaylar takip ediliyor. Maç, TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebildi. Karşılaşma, bu akşam saat 20.45 itibariyle başlamasıyla dikkat çekti.

Başakşehir Craiova mücadelesi, İstanbul’daki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Stadyumda futbolseverler, takım destekleriyle atmosferi renklendirdi.

Gazze’de Filistinliler, Soykırımı Durdurun Diye Gösterdi

Gazze'nin kuzeyinde birçok Filistinli, savaş ve soykırımı durdurmak için sokaklara çıkarak "Gazze'yi kurtarın" mesajı verdi. Eylemde bölgenin yok olma riski ön plana çıktı.
Beşiktaş, Lausanne Sport ile 1-1 eşitlikte

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Lausanne Sport ile karşılaştı ve mücadele 1-1 berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın golünü Rashica atarken, Lausanne Sport'un eşitlik golünü Okoh kaydetti.

