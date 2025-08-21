Başakşehir Craiova Maçı TRT 1’de

Haberler

BAŞAKŞEHİR CRAIOVA MAÇINI CANLI İZLEME YOLU

Başakşehir Craiova maçına katılmak isteyen futbolseverler için canlı yayın fırsatları araştırılıyor. Maçın heyecanını ekran başında paylaşmak isteyenler, haberimizin detaylarında bulunan bilgilere göz atabilirler. Başakşehir Craiova maçını canlı izlemek ve bu heyecanı yaşamak için “Başakşehir Craiova maçı canlı yayın” başlığı altındaki bilgileri değerlendirebilirsiniz. İyi seyirler dileriz.

CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Başakşehir Craiova maçı TRT 1 üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Bu akşam saat 20.45’te başlayacak olan mücadele, İstanbul’daki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleşecek. Maçı izlemek için hazırlığınızı yapmayı unutmayın.

