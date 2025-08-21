Başakşehir Craiova Maçı TRT 1’de

Başakşehir Craiova Maçının Yayın Bilgisi

Başakşehir Craiova maçı için heyecan dorukta. UEFA Konferans Ligi’nde karşılaşacak olan iki takım hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, bu önemli karşılaşmanın yayın bilgileri neler?

Maçın Hangi Kanalda Yayınlanacağı

Maç, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Başakşehir Craiova karşılaşmasını şifresiz bir şekilde TRT 1 üzerinden izlemek mümkün. Üstelik, maç TRT 1’in resmi internet sitesi ve Tabii platformu aracılığıyla da takip edilebiliyor.

Maçın Başlama Saati

Başakşehir Craiova maçı bu akşam saat 20.45’te başlayacak. Futbol severler, bu önemli maçı TRT 1’den canlı olarak izleyebilecek.