Başakşehir’de 118 Suç Kaydı Bulundu

BAŞAKŞEHİR’DE SUÇ MAKİNESİ YAKALANDI

İstanbul’da dolandırıcılık suçlarının aydınlatılması için yürütülen çalışmalar sırasında, 118 suç kaydı bulunan bir şüpheli Başakşehir’de yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık vakalarının incelenmesi ve şüphelilerin tespiti için yoğun bir çalışma yürüttü. Bu çalışmalar çerçevesinde, polis ekiplerinin takip ettiği İ.S. adlı şüpheli, 15 Nisan’da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

ŞÜPHELİ HAKKINDAKİ DETAYLAR

Şüpheli, işlemleri için Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından, İ.S.’nin daha önce dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından toplamda 118 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin, ayrıca 100 adet “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, 2 adet “Mal varlığı değerlerini yurtdışına çıkarmak” ve 1 adet “Kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi” suçları gibi toplam 103 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığı öğrenildi.

TUTUKLAMA VE CEZALANDIRMA

İ.S.’nin, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.