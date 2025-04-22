Başakşehir’de 118 Suç Kaydı Bulundu

İSTANBUL’DA DOLANDIRICILIK OPERASYONU

İstanbul’da dolandırıcılık suçlarının aydınlatılması amacıyla başlatılan çalışmalarda, 118 suç kaydı olan bir şüpheli Başakşehir’de yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık suçlarının çözülmesi için sürdürdükleri çalışmalar neticesinde, bir süredir takipte olan İ.S. isimli şüpheliyi 15 Nisan’da gerçekleştirdikleri operasyonla yakaladı.

ŞÜPHELİ HAKKINDA KAYITLAR VAR

Yakalanan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada yapılan sorgularda İ.S.’nin daha önce dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık eylemleri nedeniyle toplamda 118 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli, ayrıca ‘Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ kapsamında 100 suç, ‘Mal varlığı değerlerini yurtdışına çıkarmak’ kapsamında 2 suç ve ‘Kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi’ nedeniyle ise 1 suçtan arandığı öğrenildi.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

İ.S. hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu da kaydedildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, dolandırıcılık suçlarıyla mücadelede kararlılıkla devam eden çalışmaları gösteriyor.