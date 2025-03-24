Başakşehir’de 25 Mart Elektrik Kesintisi Detayları

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURUSU

Başakşehir’de elektrik kesintileri, BEDAŞ tarafından yayımlanan elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden gelen bilgiler doğrultusunda, 25 Mart günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak ve elektriğin ne zaman geleceğiyle ilgili detaylar araştırılıyor.

BAŞAKŞEHİR’DE OLACAK KESİNTİLER

25 Mart 2025 tarihi itibarıyla, saat 09:00 ile 15:00 arasında, bakım çalışması nedeniyle İstanbul Başakşehir ilçesi Ziya Gökalp mahallesi çevresinde elektrik kesintisi meydana gelecek. Bu kesinti, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyularak gerçekleştirilecek.

DİĞER KESİNTİ DETAYLARI

Aynı gün içerisinde, Başakşehir ilçesinin Merkez-Altınşehir mahallesinde ise 09:00 ile 13:00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi olacak. Bu çalışmalara bağlı olarak, farklı cadde ve sokaklarda da kesintiler yaşanacak. Kesintinin kapsamı ve süreleri ilçeye göre farklılık gösterebilir.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE DE KESİNTİLER VAR

Gösterilen tarihte, İstanbul Küçükçekmece ilçesinin de bazı mahallelerinde, saat 09:00 ile 15:00 arasında yine abone/şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi olabiliyor. Bahsi geçen kesintilerin, iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli önlemler alınarak yapılacağı belirtildi.