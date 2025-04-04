Başakşehir’de BEDAŞ Tarafından Elektrik Kesintisi Planlandı. TEİAŞ Çalışması Nedeniyle 05.04.2025’te 01:00-08:00 Arasında Kesinti Olacak

BAŞAKŞEHİR’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ), 5 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde planlı elektrik kesintileri gerçekleştirileceğini duyurdu. Kesintiler, farklı saat aralıklarında ve belirli nedenlerle yapılacak.

KESİNTİNİN NEDENİ VE ETKİLENEN BÖLGELER

Başakşehir ilçesinde elektrik kesintisi, TEİAŞ çalışması nedeniyle gerçekleşecek. Merkez-Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Sokak bölgesinde 05 Nisan 2025 tarihinde 01:00 ile 08:00 saatleri arasında kesinti uygulanacak. BEDAŞ, bu süreçte iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini dikkate alarak çalışma yürütecek.

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİNE DİKKAT

İstanbul’un diğer ilçelerinde de farklı saatlerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Vatandaşların kesinti saatlerini dikkate alarak önlemlerini önceden almaları öneriliyor.