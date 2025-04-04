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Başakşehir’de BEDAŞ Tarafından Elektrik Kesintisi Planlandı. TEİAŞ Çalışması Nedeniyle 05.04.2025’te 01:00-08:00 Arasında Kesinti Olacak

BAŞAKŞEHİR’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK
Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ), İstanbul’un Başakşehir ilçesinde belirli bölgelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesinti, 5 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşecek.

KESİNTİNİN NEDENİ VE SAATLERİ
BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, “İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilçe MERKEZ-ZİYA GÖKALP mahallesi SÜLEYMAN DEMİREL sokağı bölgelerinde 05/04/2025 01:00 – 05/04/2025 08:00 saatleri arasında TEİAŞ çalışması sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ
Kesintinin, TEİAŞ’ın çalışmaları kapsamında ve iş sağlığı-güvenliği kuralları gözetilerek gerçekleştirileceği belirtildi. Vatandaşların bu saatler arasında kesintiye hazırlıklı olmaları öneriliyor.

İSTANBUL’DAKİ DİĞER KESİNTİLER
BEDAŞ’ın açıklamasında, İstanbul’un diğer ilçelerinde de farklı saatlerde elektrik kesintileri olabileceği bilgisi paylaşıldı. Kesinti detayları, BEDAŞ’ın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

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