Başakşehir’de Beton Mikseri Kazaya Neden Oldu

YAĞIŞ YOLU KAYGANLAŞTIRDI

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda bir beton mikseri devrildi. Devriyen mikserin arkasından gelen bir araç, kazaya karıştı. Bu kazada beton mikseri sürücüsü hafif yaralandı. Olay, saat 20.30 sularında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Olimpiyat Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

OLAYIN SEBEBİ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETME

Kazanın meydana geldiği sırada, E.K. yönetimindeki 06 BM 7362 plakalı beton mikseri, yağmurun da etkisiyle kaygan hale gelen yolda sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Bu anlarda, yabancı uyruklu bir sürücü tarafından kullanılan 34 MJ 3062 plakalı otomobil, devrilmiş mikseri fark edemeyerek çarptı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrası durumu bildirilen olay yerine polis ve sağlık ekipleri hemen sevk edildi. Hafif yaralanan beton mikseri sürücüsü E.K., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kazanın gerçekleştiği yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken, devrilen beton mikseri yoldan kaldırıldı.