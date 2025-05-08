Başakşehir’de Elektrik Kesintileri Olacak

BAŞAKŞEHİR’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN AÇIKLAMALAR

9 Mayıs’ta İstanbul’un çeşitli bölgelerinde planlı elektrik kesintileri olabiliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) yaptığı duyuruda, Başakşehir ilçesinde elektrik kesintilerinin hangi saatlerde gerçekleşeceğini bildirdi.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR’DEKİ ETKİLENEN BÖLGELER

Kesintiler, 9 Mayıs 2025 tarihinde aşağıdaki bölgelerde gerçekleşecek:

– Gökçeada Sokak, Merkez-Kayabaşı Mahallesi’nde 09:00-13:00 saatleri arasında, abone/şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi olacak.

– 1102. Sokak ve Barbaros Sokak, Merkez-Altınşehir Mahallesi’nde de 09:00-13:00 saatleri arasında benzer sebeplerle elektrik kesintisi yaşanacak.

– 1102. Sokak, Barbaros ve Esinti Sokaklarında da aynı saat aralığında, abone/şube bağlantısı sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacak.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ayrıca Küçükçekmece ilçesinin Atakent Mahallesi’nde 9 Mayıs 2025 tarihinde 10:00-18:00 saatleri arasında bir bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacak. Bu kesinti kapsamlı trafo bakımı nedeniyle oluşabiliyor.

Bu güncel bilgilere göre elektrik kesintilerinin olduğu saatlerde gerekli önlemleri almak ve plan yapmak önem taşıyor.