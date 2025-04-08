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Başakşehir’de Elektrik Kesintileri Olacak

ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Başakşehir’de elektrik kesintileri BEDAŞ’ın duyurusuyla gündemde. 9 Nisan günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde belirli sürelerle elektrikte kesintiler yaşanacak. İstanbul’da hangi yerlerde elektriklerin kesileceği ve ne zaman geri geleceği merak ediyor.

KESİNTİ SÜRELERİ VE NEDENLERİ

09/04/2025 tarihine yönelik olarak başlangıçta elektrik kesintisi 09:00’dan 13:00’e kadar sürecek. Bu süre içinde “Abone/Şube Bağlantısı” nedeni ile Başakşehir ilçe, Merkez-Altınşehir mahallesindeki Barbaros, Cennet ve Esinti sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün saat 10:00’dan 18:00’e kadar sürecek olan diğer bir kesinti ise bakım çalışmalarından kaynaklanıyor. Bu süreç içinde Başakşehir ilçe, Merkez-Ziya Gökalp mahallesindeki Aksar, Akyol, Başkomutan, Elvan ve diğer 17 sokakta da elektrikler kesilecek. Elektrik kesintisi “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebiyle “İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek” gerçekleştirilecektir.

BİR DİĞER KESİNTİ PROGRAMI

Aynı gün içinde başka bir kesinti ise yine 10:00 ile 18:00 arası sürecek. Bu kesinti de Ziya Gökalp mahallesinde, bir dizi sokakta “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebiyle gerçekleştirilecek. İlgili kesintiler, elektrik altyapısının iyileştirilmesi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla düzenleniyor. Elektrik kesintileriyle ilgili detayların göz önünde bulundurulması gerektiği ifade ediliyor.

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