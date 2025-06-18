Başakşehir’de Elektrik Kesintileri Yaşanacak

Başakşehir’de Elektrik Kesintisi Bilgileri

BÜYÜK KAPSAMLI BAKIM ÇALIŞMALARI

Başakşehir, elektrik kesintisi bilgileri ile BEDAŞ’ın sağladığı güncel veriler araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ), 18 Haziran tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı zaman dilimlerinde elektrik kesintileri olacağını duyuruyor. Bu kesintilerin etkili olacağı bölgeler ve tahmini saatler detaylandırılıyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ DÜZENİ

18/06/2025 tarihine denk gelen kesinti süresi, 09:00-13:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Bu süre içinde, Başakşehir’deki Merkez ve Altınşehir mahallelerinde, Örnek sokak ve yakınlarında elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintinin sebebi ise, bakım çalışması ve önleyici bakım olarak açıklanıyor. Etkilenecek cadde ve sokaklar arasında “2205., 2209., 2211. Çıkmaz, Aşık Veysel, Baran Çıkmazı, Barbaros Hayrettin” gibi adresler yer alıyor.

İKİNCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ ZAMANI

18 Haziran’da 12:00-15:00 saatleri arasında başka bir kesinti daha planlanmış durumda. Bu kesinti, Başakşehir’in Merkez ve Güvercintepe mahallelerini etkileyecek. “1107., Ahmet Yesevi, Ayaz, Bucak, Cumhuriyet” gibi sokaklarda da elektrik akışı duracaktır. Bu kesinti de yine bakım çalışması ve önleyici bakım sebebiyle gerçekleştiriliyor.

19 HAZİRAN’DA DEVAM EDEN KESİNTİ

Başakşehir ilçesinde bir başka elektrik kesintisi 19/06/2025 tarihinde 09:00-13:00 saatleri arasında yaşanacak. Bu kesinti de, Güvercintepe mahallesindeki “1120., 1124., Akdoğan, Beytepe” gibi birçok caddeyi kapsayacak. Bu kesinti de “İş Sağlığı ve Güvenliği” gözetilerek yapılacak.

Güncel elektrik kesintileri ile ilgili gelişmeler için dikkatli takip yapmakta fayda var.