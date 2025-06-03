Başakşehir’de Elektrik Kesintisi Yaşanacak

ELEKTRİK KESİNTİSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Başakşehir’de elektrik kesintisi BEDAŞ’ın açıkladığı listeden araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan duyuruya göre 4 Haziran’da İstanbul’un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’da hangi bölgelerde elektrik kesileceği ve elektriğin ne zaman geri geleceği konuları güncel haberimizde yer alıyor.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİ İLE KESİNTİLER

Kesintilerin sebebi olarak bakım çalışmaları gösteriliyor. Etkilenen bölgeler arasında İstanbul Başakşehir ilçesindeki Bahçeşehir 2. Kısım mahalle sokakları yer alıyor. Bu kesintiler 04/06/2025 tarihinde 09:00-11:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Elektrik kesintisi, “İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek” uygulanacak.

ŞAHİNTEPE MAHALLESİNDE YAPILACAK KESİNTİLER

Başakşehir ilçesinde ayrıca Şahintepe mahallesinde de elektrik kesintileri meydana gelecek. Bu bölgedeki kesintiler 04/06/2025 tarihinde 10:00-18:00 saatleri arasında sürecek. Yine bu kesintiler de bakım çalışmaları sebebi ile yapılacak ve güvenlik standartları göz önünde bulundurulacak.

FARKLI ZAMAN DİLİMLERİNDE KESİNTİLER DEVAM EDECEK

Başakşehir’in başka bölgelerinde, Bahçeşehir 1. Kısım mahallesinde de elektrik kesintisi yapılacak. Bu kesinti 04/06/2025 tarihinde 11:00 ile 13:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Ayrıca Bahçeşehir 2. Kısım mahalle sokakları da 04/06/2025’te 13:00 ile 15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek. Bakım çalışmaları, “iş sağlığı ve güvenliği” esasları dikkate alınarak yürütülecek.