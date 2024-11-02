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“Başakşehir’de Gaz Sızıntısı Aileyi Zehirledi”

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İSTANBUL’DA GAZ KOKUSU SEBEBİYLE AİLE DRAMİ

Bu sabah saatlerinde, İstanbul Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’nde 10. Cadde üzerindeki evde 81 yaşındaki Zafer Nuhoğlu, eşi 76 yaşındaki Asiye Nuhoğlu ve 47 yaşındaki oğulları Mert Nuhoğlu, solunum şikayetleri nedeniyle dün hastaneye başvurmuş. Yapılan muayenenin ardından aile, kendilerini iyi hissettiklerini belirterek evlerine dönmüş.

KOMŞULAR YARDIM İSTEDİ

Sabah işe gitmeyen Dr. Zafer Nuhoğlu’na ulaşılamayınca, asistanı komşularla iletişim kurmuş. Bu arada Mert Nuhoğlu’nun eşi de kocasına ulaşamayınca komşulardan yardım talep etmiş. Aileden haber alamayan komşular, eve geldiklerinde kapıyı kırarak içeri girmiş ve içeride yoğun bir gaz kokusuyla karşılaşmış.

BAYGIN HALDE BULUNDULAR

Evin içinde Zafer Nuhoğlu, eşi Asiye ve oğulları Mert’in baygın bir şekilde yattığını gören komşular, durumu derhal polis ve sağlık ekiplerine bildirmiş. Olay yerine gelen ekipler, Dr. Zafer Nuhoğlu’nun hayatını kaybettiğini tespit etmiş. Anne Asiye Nuhoğlu ve oğlu Mert Nuhoğlu ise hastaneye kaldırılmış. Polis, olayla ilgili kapsamlı incelemelerini devam ettiriyor.

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