Başakşehir’de Genç Aktivistler Yürüyüş Düzenledi

GAZZE YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

Başakşehir’de, STK Platformu ile Genç Aktivistler tarafından “Özgür Gazze Yürüyüşü” gerçekleştirildi. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı protesto için Sular Vadisi’nde bir araya gelen kalabalık, coşkulu sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçti. Katılımcılar, “Nesilden nesile tam kurtuluşa kadar özgür Filistin”, “Bu savaş değil çocuk katliamı”, “Gazze için harekete geç” ve “Gazze için umut ol” yazılı pankartlar taşıdı. Park içerisinde, Gazze’de yaşamını yitiren bebeklere dikkat çekmek amacıyla oyuncak bebekler beyaz çarşaflara sarıldı.

İSRAİL’İN ZULMÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Grup adına konuşma yapan Başakşehir STK Platformu Başkanı Fatih Mehmet Yıldırım, İsrail’in uyguladığı zulmün zirveye ulaştığını belirtti. Yıldırım, “Bir an önce bu zulmün durdurulmasını ve İsrail’in derhal Gazze’den çekilmesini istiyoruz. Oradaki mazlum yavruların bir an önce hayata tutunmasını canıgönülden talep ediyoruz.” şeklinde ifadeler kullandı. Etkinlik boyunca Gazze yararına bir kermes de düzenlendi.