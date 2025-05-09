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Başakşehir’de Hırsızlık Olayı Gerçekleşti

BAŞAKŞEHİR’DE HIRSIZLIK OLAYI

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir markette gerçekleşen hırsızlık olayı ilginç detaylar içeriyor. Müşteri kılığına bürünen bir şahıs, markete girdiğinde gözüne çarpan kahve kolilerine yöneldi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Edinilen bilgilere göre, bu kişi, görünüşte telefonda konuşuyormuş gibi davranarak dikkatleri dağıttı. Ardından, 4 koli kahveyi poşete yerleştirdi ve marketten hızla ayrıldı. Hırsızlık anı, güvenlik kameralarına yansıyor. Görüntülerde, şahsın kahve kolilerini hızla poşete koyup çıkması net bir şekilde görülüyor.

HIZLI KAÇIŞ

Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Altınşehir’de bulunan bir markette meydana geldi. Hırsız, gerçekleştirdiği eylem sonrası izini kaybettirerek olay yerinden uzaklaştı.

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