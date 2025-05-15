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Başakşehir’de İETT Otobüsü Yandı

İETT OTOBÜSÜNDE YANGIN ÇIKTI

Başakşehir’de sefer halindeki İETT otobüsünde yangın meydana geldi. Otobüsün alev alev yanması sonucunda araç kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

YOLCULAR YOKTU

Edinilen bilgilere göre, yangın Bahçeşehir 1. Kısım Arıkuşu Caddesi’nde seyir halindeki otobüste başladı. Kısa süre içerisinde büyüyen alevler otobüsü sardı. Olay esnasında otobüste yolcu olmadığı tespit edildi. Otobüs şoförü, araçtan inerek alevlere yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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