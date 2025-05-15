Haberler

Başakşehir’de İETT Otobüsü Yandı

İETT OTOBÜSÜNDE YANGIN ÇIKTI

Başakşehir’de hareket halinde olan bir İETT otobüsünde yangın meydana geldi. Alevlerin sardığı otobüs kullanılamaz hale geldi. Ancak, olayda hiçbir ölü ya da yaralı bulunmuyor.

YANGIN NASIL BAŞLADI?

Edinilen bilgilere göre, yangın Bahçeşehir 1. Kısım Arıkuşu Caddesi’nde sefer halindeki otobüste patlak verdi. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm aracı kapladı. Olay sırasında otobüste yolcu olmadığı öğrenildi. Yangının başlamasıyla birlikte otobüs şoförü, alevlere yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Yangın çıkmasının ardından olay yerine birçok itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, gerçekleştirdikleri hızlı çalışma ile yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bülent Ersoy, İzmir’de açılış yaptı

Bülent Ersoy, İzmir'deki konserinde duygusal anlar yaşattı. Basınla buluşan sanatçı, çocuk sahibi olmamasıyla ilgili söylediği sözlerle büyük ilgi topladı ve vasiyetinde çocuklara destek vereceğini belirtti.
Haberler

Ayrıntılar Yolda, Bekleyin Lütfen

Bugün Dolmabahçe'de düzenlenecek Rusya-Ukrayna zirvesine katılmak üzere Rus heyeti İstanbul'a vardı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.