Başakşehir’de İETT Otobüsü Yangın Çıkardı

OTOBÜSTE YANGIN ÇIKTI

Başakşehir’de seyir halinde olan bir İETT otobüsü alev aldı. Yangının çıkmasıyla otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi, ancak olayda can kaybı ya da yaralanma gerçekleşmedi. Alınan bilgilere göre, yangın Bahçeşehir 1. Kısım Arıkuşu Caddesi üzerinde seyir halindeki otobüste meydana geldi.

ŞOFÖRDEN MÜDAHALE

Yangın kısa sürede büyüyerek otobüsü sardı. Olay anında otobüste yolcu bulunmadığı öğrenildi. Otobüs şoförü, yangına yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştı. Olayın ardından çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için hızlıca harekete geçti ve çalışmalar sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü.