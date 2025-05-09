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Başakşehir’de Marketten Kahve Çalındı

İSTANBUL’DA HIRSIZLIK OLAYI

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde, müşteri gibi davranan bir şahıs, bir markete girerek 4 koli kahveyi çaldı. Hırsızlık anları, marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, yakın zamanda Başakşehir Altınşehir’de bulunan bir markette gerçekleşti.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERA KAYDINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Edinilen bilgilere göre, hırsız, markete müşteri gibi girdi ve koridorun sonundaki kahve kolilerini hemen gözlemledi. Telefonda görüşme yapıyormuş gibi görünerek dikkat çekmeyen şüpheli, 4 koli kahveyi poşetleyip marketten hızlıca uzaklaştı. Güvenlik kameralarındaki görüntülerde, şahısın kahve kolilerini poşete koyduktan sonra kaçışı net bir şekilde görüldü.

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