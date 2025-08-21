Başakşehir’de Minibüs Yaya Çarptı

KAZA ANINDA YARALILARIN DURUMU SEDDİ

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucunda, virajı alamayan bir minibüs sürücüsü, site girişindeki 6 yayaya çarptı. Olayda yaralanan 6 kişiden bazıları devlet korumasındaki çocuklardı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

KAZA DETAYLARI

Kaza, sabah saat 09.15 sıralarında, Kayabaşı Mahallesi’ndeki TOKİ 19. Bölge 1. Kısım konutları önünde gerçekleşti. Sürücü Rıdvan K. (21) yönetimindeki 34 SZ 7343 plakalı minibüs, seyrederken virajı alamayıp, site girişinde yayalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle aralarında S.T. (13), Z.K. (15), D.Y. (11), M.B. (11), S.Ş. (12) ve N.D. (38) olan yaralılar oluştu.

YARALILARIN HASTANEYE SEVKİ VE SÜRÜCÜNÜN GÖZALTINA ALINMASI

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıların bilincinin açık olduğu bilgisiyle, onları Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrası sürücü Rıdvan K., polis ekipleri tarafından alkol ölçümüne tabi tutuldu ve ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

DEVLET KORUMASINDAKİ ÇOCUKLAR

Kazanın detaylarına göre, yaralanan çocukların devlet koruması altında oldukları ve sosyal yaşama adaptasyon sürecine dahil olarak yurtta yaşamaktansa konutlarda kaldıkları belirtildi. Kaza, yaşadıkları siteye giriş sırasında gerçekleşti.