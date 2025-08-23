Başakşehir’de Polisle Şahıslar Karşılaştı

GECE SAATLERİNDE OLAY GERÇEKLEŞİYOR

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde, gece saatlerin meydana gelen olayda polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçtan inen iki kişiyle karşılaştı. İki şahıs, polise mukavemet göstermeye çalıştı.

POPLİS VERSUS ŞAHISLAR ARASINDAKİ DİYALOG

Olay, Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi Boğazköy mevkiinde yaşandı. Şüpheli araç durdurulduktan sonra, iki kişi polisle etkileşimde bulunarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, şahısları durdurmak için müdahalede bulundu. Yaşanan arbede esnasında, polisle şahıslar arasında geçen diyaloglar cep telefonu kameralarına kaydedildi. “Bir yere gidemezsin, seni vururum” şeklindeki ifadeler, yaşanan gergin anları gözler önüne serdi.

POLİS ATEŞ AÇMAK ZORUNDA KALDI

Durumu kontrol altına almak isteyen polis, şahısları durdurmak amacıyla havaya ateş açtı. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi ve sonrasında şahıslar, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.