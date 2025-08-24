Başakşehir’de Şüpheli İntihar İhtimalleri Var

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Başakşehir’de boşanma aşamasında olduğu eşini silahla vurarak ağır yaralayan şüpheli, olaydan sonra kaçma girişiminde bulundu. Olay saat 16.00 sıralarında Bahçeşehir Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan bir sitede gerçekleşti. İddialara göre, kurye kılığında siteye giren bir kişi, boşanma sürecinde olduğu eşine silah ile ateş etti.

SAĞLIK DURUMU VE POLİS MÜDAHALESİ

Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu derhal yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, ağır yaralı olduğu belirlenen kadını ambulansla hastaneye götürdü. Polisin olay yerinden kaçan şüpheliyi bulması uzun sürmedi ve hemen takibe başladı.

ŞÜPHELİNİN İNTİHAR TEHDİDİ

Polis ekiplerinden kaçamayacağını fark eden şüpheli, boş bir arazide silahı başına dayayarak intihar edeceğini ifade etti. Bu durum üzerine, bölgeye eğitimli müzakereciler ve özel harekat polisleri yönlendirildi. Şu anda, polis ekiplerinin şüpheliyi ikna etme çabaları devam ediyor.