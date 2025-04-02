Başakşehir’de Tacizci Yaşlı Adam Yakalandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde meydana gelen bir olayda, okuldan çıkan bir kız çocuğu yaşlı bir adam tarafından tacize uğradı. Olay, 24 Mart 2025 günü saat 16.00 civarında Kayabaşı Mahallesi 7. Bölge Firuze Sitesi’nin otobüs durağında gerçekleşti.

TACİZCİNİN YAKALANMASI

Alınan bilgilere göre, 13 yaşındaki Z.G. okuldan çıkıp evine giderken, 61 yaşındaki Y.K. yanına yaklaşarak cinsel tacizde bulundu. Neyse ki, o sırada oradan geçen bir kişi, kızı bu durumdan kurtardı. Korku dolu anlar yaşayan Z.G., ailesiyle birlikte emniyete başvurup şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi aynı gün saat 22.00’de Kayabaşı Mahallesi’nde yakaladı.

SUÇ KAYITLARI VE SORUŞTURMA

Y.K.’nin daha önce iki adet cinsel taciz suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.