Başakşehir’de Tır, Yakup Altınboğa’yı Vurdu

BAŞAKŞEHİR’DE ÜZÜCÜ KAZA

Başakşehir’de meydana gelen bir trafik kazası sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi. Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde Sultangazi istikametine ilerleyen 54 RA 054 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Yakup Altınboğa’ya çarptı. Altınboğa, tırın altında kalarak bir süre sürüklendi.

KAZA VE SONRASINDA GELEN EKİPLER

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrolde, Altınboğa’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaza yerinde çalışma yapan polis ekipleri, güvenlik amaçlı olarak yolun bir şeridini trafiğe kapattı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Tırın sürücüsü olayın ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Altınboğa’nın cansız bedeni ise morga kaldırıldı.