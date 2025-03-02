Başakşehir’de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Milyonluk Vurgun

UYUŞTURUCU OPERASYONU BAŞAKŞEHİR’DE GERÇEKLEŞTİ

Başakşehir Mobil Park polisi, sera kurularak uyuşturucu üretimi yapıldığı belirlenen 3 katlı bir villaya operasyon düzenledi. Operasyon sırasında şüpheli, yatakta uyurken yakalanırken; villada piyasa değeri takriben 15 milyon lira olan 87 kök Hint keneviri ve 2 kilogram 290 gram marihuana ele geçirildi. Nefes kesen operasyon, kameralara anbean yansıdı.

MUHAMMET FURKAN Ş.’NIN YAKALANMASI

Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi’nde bulunan bir villadan yoğun uyuşturucu madde kokusu geldiği ihbarını alan Başakşehir Mobil Park polisi, bölgede yaklaşık 3 gün boyunca inceleme yaptı. Villanın perdelerinin kapalı olduğunu ve içeride hareket olmadığını kaydeden ekipler, belirli zamanlarda şüpheli kişilerin eve girdiğini gözlemledi. Bunun üzerine villanın görünmeyen kısmına merdivenle çıkan polis, dronla çevreyi izledi ve içeride uyuşturucu üretimi yapıldığını tespit etti.

OPERASYONUN BAŞLANGICI

Polis ekipleri, 30 Ocak Perşembe günü saat 13.00 sıralarında hazırlıklarını tamamladıktan sonra operasyona başladı. Villaya giden ekipler, kapının açılmaması üzerine bir pencereyi kırarak içeri girdi. Yapılan aramada, yatak odasında 1 kişinin uyuduğu görüldü ve Muhammet Furkan Ş. (29) yatakta yakalandı.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MALZEMELER

Villanın alt katında kurulan serada 71 kök Hint keneviri ile ışıklandırma, ısıtma ve sulama sistemleri bulundu. Birinci katta ise 4 kasa kurutulmuş esrar ve üçüncü katta saksı içinde 16 kök Hint keneviri tespit edildi. Ele geçirilen toplamda 87 kök Hint keneviri, 2 kilogram 290 gram marihuana ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 4 bin 90 lira, 300 dolar ve 2 bin 200 Euro’ya da el konuldu.

ADLİ İŞLEMLER VE TUTUKLAMA

Muhammet Furkan Ş. gözaltına alındıktan sonra emniyete götürüldü ve burada ifadesi alındı. Adli işlemleri tamamlanan şüpheli, mahkemeye çıkarıldı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Muhammet Furkan Ş., “Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak” suçlamasıyla yargılanacak.