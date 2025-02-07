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Başakşehir’de Yangın: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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YANGIN OLDUĞU BİLGİSİ ALINDI

Alınan bilgilere göre, Başakşehir’de yer alan Güvercintepe Mahallesi’ndeki Çağlayan Sokak’taki 3 katlı binanın üst katındaki dairede, bilinmeyen sebeplerden dolayı yangın meydana geldi. Dairede bulunan toplam 6 kişiden 5’i kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak güvenli bir yere ulaştı. Ancak, 12 yaşındaki Nazlıcan Pehlivan içeride mahsur kaldı.

İTFAİYENİN ÇALIŞMALARI SONUCU TRAJİK SONUÇ

Yangın ihbarı üzerine bölgeye birçok itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, içeride kalan Pehlivan’ı kurtarmak ve yangını kontrol altına almak üzere yoğun çaba sarf etti. Ne yazık ki, ekipler, çocuğun cansız bedenine ulaştı. Yangının, elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Yangın, itfaiye ekiplerinin çabaları sayesinde söndürülmüş durumda. Olayla ilgili olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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