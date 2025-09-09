Haberler

Başakşehir’de Yangın Çıktı, İtfaiye Geldi

YANGIN OLAYI

Başakşehir’de Şair Erdem Beyazıt Ortaokulu’nun bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Okul yetkilileri, dumanları fark ettiklerinde hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın nedeniyle öğrenciler hızla binadan tahliye edildi.

VELİLERIN TEPKİSİ VE İTFAİYE MÜDAHALESİ

Olayın ardından veliler, çocuklarını almak için okula geldi. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti ve kısa sürede alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangının sebebi hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

ÖNEMLİ

Haberler

Çanakkale’de Tır, Otomobile Çarptı, 1 Ölüm

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir tır ile otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
Haberler

Eşi Yoga Eğitmeniyle Çalışıyor, Eleştirildi

Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ'un yoga eğitmeniyle çalışmasına yönelik eleştirilere karşı çıkarak yaş ve güzellik anlayışının yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

