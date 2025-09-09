Başakşehir’de Yangın Çıktı, İtfaiye Geldi

YANGIN OLAYI

Başakşehir’de Şair Erdem Beyazıt Ortaokulu’nun bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Okul yetkilileri, dumanları fark ettiklerinde hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın nedeniyle öğrenciler hızla binadan tahliye edildi.

VELİLERIN TEPKİSİ VE İTFAİYE MÜDAHALESİ

Olayın ardından veliler, çocuklarını almak için okula geldi. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti ve kısa sürede alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangının sebebi hakkında henüz bir bilgi verilmedi.