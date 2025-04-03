Başakşehir’deki Tamir Atölyesi Yangını Söndürüldü

BAŞAKŞEHİR’DE YANGIN OLAYI

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde, bir tır garajındaki tamir atölyesinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Olay, saat 23.00 civarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi’nde gerçekleşti.

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

İddiaya göre, garajın içindeki tamir atölyesinde henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın başladı. Yangın kısa sürede büyüdü ve yer yer patlamalara neden oldu. İhbar yapılmasının ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

OLAYDA CAN KAYBI YOK

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olay sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken, polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.