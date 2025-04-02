Başakşehir’deki Tır Garajında Çıkan Yangın Söndürüldü

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

İstanbul Başakşehir’deki bir tır garajında, tamir atölyesinde çıkan yangın itfaiye tarafından etkili bir şekilde söndürüldü. Olay, gece saat 23.00 civarında, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi’nde yaşandı. Yetkililer, atölyede meydana gelen yangının nedeni hakkında henüz kesin bir bilgiye ulaşamadı.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Yangın hızla büyürken, patlamaların meydana geldiği gözlemlendi. Durumu fark eden vatandaşlar, hemen yetkililere ihbarda bulundu ve ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri, hızlı bir müdahale ile yangını kontrol altına alarak söndürdü.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan kişiler bulunmazken, polis ekipleri yangınla ilgili kapsamlı bir araştırma başlattı. Yangının nedenine dair detaylar araştırılırken, olaydaki gelişmeler takip ediliyor.