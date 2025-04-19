Başakşehir’deki Yangın, Binalara Sıçradı. İtfaiye Müdahale Etti, Söndürüldü. Yaralı Yok, 4 Katlı İş Merkezi. Komşular Uyarınca Fark Edildi. 20 Dakika Geç Geldi, Zarar Büyüdü

YANGININ BAŞLANGICI VE GELİŞİMİ

Başakşehir’de bir iş merkezinde meydana gelen yangın, çevresindeki binalara ve sokakta park halindeki araçlara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahelesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda binaların önemli bir kısmı kullanılamaz hale geldi ancak olayda herhangi bir ölüm ya da yaralanma meydana gelmedi. Yangın, 04.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi Bodur Sokak’taki 4 katlı iş merkezinin giriş katında, henüz tespit edilemeyen bir sebeple başladı. Kısa süre içinde büyüyen yangın, iş merkezinin tamamını sarmakla kalmayıp, bitişiğindeki 4 katlı apartmana ve sokaktaki parklardaki araçlara da ulaştı.

MÜDAHALE VE SONUÇLAR

Durumun fark edilmesinin ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri güvenli bir şekilde tahliye edilirken, yangına müdahale için çevre ilçelerden de birçok itfaiye aracı gönderildi. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı ve toplamda 3 saatlik bir müdahelenin ardından tamamen söndürüldü. Yangın sırasında iş merkezindeki 6 iş yeri ve apartmanın ön cephesi tamamen yanarken, sokakta park halinde bulunan bir kamyonet ve bir minibüs de kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, iki otomobil yangından düşen parçalar nedeniyle hasar gördü.

Yangını ilk fark edenlerden biri olan Onur Demir, “Komşuların bağırma sesleriyle uyandık. Olay sabah saat 04.00 gibi oldu. Komşular ‘itfaiye, itfaiye’ diye bağırıyordu. Yangın aşağıdan başlayıp yukarıya sıçramış. İki tane araç da yandı. İtfaiye ekipleri geç geldi, binanın dış cephesi tamamen yanmış durumda. Binada yaşayanlar da vardı. Şu an soğutma çalışmaları yapılıyor. Binada bir eczane ve ucuzluk mağazası vardı, bunlar da yandı. Yangının araçtan başladığını söyleyenler var ama kesin bir bilgi yok. İtfaiye ekipleri 20 dakika sonra geldi. Normalde 5 dakikalık mesafedeler ama bugün gelemediler. Bu yüzden de bina tamamen yandı” şeklinde bilgi verdi.