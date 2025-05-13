Başakşehir Deprem Risk Analizi Önemli

Başakşehir, olası deprem riski açısından dikkat çeken bir bölge olarak öne çıkıyor. İstanbul’un hızla gelişen ilçelerinden biri olan Başakşehir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi iş birliğiyle hazırlanan 2019 tarihli “Başakşehir Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı” ile detaylı bir şekilde analiz ediliyor. Bu rapor, ilçenin zemin yapısı, bina yaşı ve olası can kaybı gibi kritik verilerini içeriyor.

BAŞAKŞEHİR’DE DEPREM RİSKİ

İBB tarafından yayımlanan raporda, Başakşehir’in deprem riski mahalle bazında ele alınıyor. Bu doğrultuda, bölgede bulunan binaların %30’unun 1980 yılı öncesinde inşa edildiği ifade ediliyor. Bu durum ise binaların depreme karşı dayanıklılığını doğrudan etkileyen önemli bir unsur olarak dikkat çekiyor. Başakşehir, 7.5 büyüklüğünde bir deprem senaryosunda ortalama 150 can kaybı, 80 ağır yaralı ve 500 hastane şartlarında tedavi gerektiren yaralı ile karşılaşabileceği öngörülüyor. Ayrıca, yaklaşık 2.500 binanın orta ve üstü seviyede hasar görmesi bekleniyor.

MAHALLELERİN ZEMİN YAPISI

Rapor, Başakşehir’deki mahalleleri zemin sağlamlığına göre sınıflandırıyor. Altınşehir, Güvercintepe ve Şahintepe mahalleleri, en riskli zemin yapısına sahip bölgeler arasında yer alıyor. Bununla birlikte, Kayabaşı ve Ziya Gökalp mahalleleri de zemin açısından riskli alanlar arasında görülebiliyor. Diğer yandan, Başak ve Bahçeşehir mahalleleri sağlam zemin yapısına sahip olup depreme karşı daha dayanıklı bölgeler olarak değerlendiriliyor.

ZEMİN YAPISI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Başakşehir’in zemin yapısı, deprem riskini belirleyen ana unsurlardan biri olarak raporda öne çıkıyor. Zemin sağlamlığı, Vs30 parametresi ile ölçülüyor ve 180 m/s’den küçük olan zeminler zayıf, 600 m/s ve üzeri olanlar ise sağlam zemin olarak sınıflandırılıyor. Özellikle Altınşehir ve Güvercintepe mahallelerindeki zayıf zemin yapısı, olası bir depremde daha fazla etki altında kalma riski taşıyor. Bu nedenle, bu bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarının öncelikli olarak ele alınması gerektiği öneriliyor.