Başakşehir, Eyüpspor ile Berabere Kaldı

MAÇIN GELİŞMELERİ

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında, Başakşehir, Eyüpspor ile sahasında karşı karşıya geldi ve mücadele 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında önemli anlar yaşandı. 71. dakikada Ampem, sol kanattan sert bir ortayla ceza sahasına gönderdi. Halil, topa vurarak uzak direği hedef aldı, ancak top dışarı gitti.

FIRSATLAR VE KALECİ PERFORMANSI

74. dakikada Brnic, sol kanattan bir ortayla Shomurodov’u buluşturdu. Shomurodov’un altıpas içindeki kafa vuruşunu kaleci Felipe son anda çeldi. 81. dakikada Talha’nın ortasında savunmadan dönen top, Kerem Demirbay’ın önünde kalırken, onun gelişine vurduğu top az farkla üstten auta gitti. 86. dakikada Brnic’in pasında Deniz Türüç, ceza sahasının sağ çaprazından vurdu fakat kaleci Felipe, topu etkili bir şekilde çeldi ve pozisyon devamında Kemen’in vuruşunu bir kez daha kornere gönderdi.

MAÇIN DETAYLARI VE TAKIM KADROLARI

Maç Fatih Terim Stadyumu’nda oynandı ve hakem Zorbay Küçük düdük çaldı. Başakşehir şu kadroyla sahadaydı: Deniz Dilmen, Festy Ebosele, Jerome Opoku, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Onur Ergün (Umut Güneş dk. 46), Yusuf Sarı (Deniz Türüç dk. 70), Miguel Crespo (Ömer Faruk Beyaz dk. 90+3), Olivier Kemen, Abbosbek Fayzullayev (Ivan Brnic dk. 70), Eldor Shomurodov.

Eyüpspor ise şu isimlerden oluşuyordu: Marcos Felipe, Robin Yalçın, Luccas Claro, Nihad Mujakic, Lucas Calegari (Talha Ülvan dk. 70), Kerem Demirbay (Taşkın İlter dk. 88), Yalçın Kayan, Serdar Gürler (Halil Akbunar dk. 61), Svit Seslar, Denis Draguş (Prince Ampem dk. 46), Umut Bozok (Metehan Altunbaş dk. 88).

Maçta kart gören oyuncular arasında Abbosbek Fayzullayev, Ousseynou Ba, Miguel Crespo, Jerome Opoku (Başakşehir), Kerem Demirbay, Denis Draguş, Prince Ampem, Umut Bozok, Metehan Altunbaş ve teknik direktör Selçuk Şahin (Eyüpspor) bulunuyor.