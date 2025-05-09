Başakşehir Fenerbahçe Maçı 0-0 Devam Ediyor

MAÇ DURUMU VE CANLI SKOR

Başakşehir Fenerbahçe maçı 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maçın canlı anlatımını takip etmek isteyenler için Bein Sports kanalı üzerinden yayın yapılıyor. Eğlenceli ve heyecan dolu bir karşılaşma izlemek isteyenlerin platformun kullanıcısı olması gerekiyor.

MAÇIN BAŞLANGIÇ ZAMANI VE YERİ

Başakşehir Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma, İstanbul’un önemli stadyumlarından biri olan İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleştiriliyor. Maçın gelişmelerini ve gollerini canlı olarak takip etme fırsatı sunuluyor.