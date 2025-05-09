Başakşehir-Fenerbahçe Maçında İtirazlar Yoğunlaştı

BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇINDA KIRMIZI KART İTİRAZI

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında, Başakşehir evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, Fenerbahçeli futbolcu Anderson Talisca için yoğun bir kırmızı kart itirazında bulundu. Karşılaşmanın 30. dakikasında Fenerbahçe’nin geliştirdiği atakta, topa yükselen Talisca’nın vuruşu dışarı gitti. Hakem Burak Pakkan, oyunda elle oynama tespit ederek düdüğünü çaldı. Talisca, bu pozisyonda elle oynadığını kabul etti.

BAŞAKŞEHİR’DEN TEPKİ: “BİLGİNİZ OLSUN”

Başakşehirli futbolcular, Anderson Talisca’ya ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kart bekleyerek yoğun itirazlarını sürdürdü. Hakem Burak Pakkan, oyunun yeniden başlamasını istedi. Başakşehir kulübü, maç esnasında bu pozisyona tepki gösterdi. Pozisyonun fotoğrafını ilk yarı bitmeden paylaşan İstanbul temsilcisi, yaptığı paylaşıma “Bilginiz olsun” notunu ekleyerek Türkiye Voleybol Federasyonu’nu etiketledi.