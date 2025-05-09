Başakşehir, Fenerbahçe’ye 4-1 yenildi

Süper Lig’in 35’inci haftasında oynanan maçta Başakşehir FK, Fenerbahçe’ye 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hakem Burak Pakkan’ı aldığı kararlar nedeniyle eleştiren Gümüşdağ, “İki takımın oyuncularını iyi niyetli ve centilmen mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Maalesef oyunun önüne geçen hakem kararları, şaşkınlıkla izlediğim kararlar. Her iki takım açısından mutsuz eden bir hakem yönetimi oldu. Çok kötü bir performans sergilediler.” şeklinde konuştu.

HAREKETLERİN SORUMLULUĞU

Gümüşdağ, “MHK’nin ve Türk hakemliğinin ne halde olduğunu hepimiz görüyoruz. Aralık ayında burada yine basın açıklaması yapmıştım. O gün MHK ve MHK başkanıyla ilgili açıklamalarım olmuştu ve gereğinin yapılmasını, MHK ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu’nun alması gerektiğine inandığımı söylemiştim. O günden bugüne Türk hakemliğinin yaşadıklarını hepimiz izliyoruz. Sadece yerelde değil, uluslararası alanda da maalesef Türk hakemlerine maç vermez hale geldiler.” dedi.

KİMİN SORUMLU OLDUĞU AÇIK

Daha sonra MHK ve Türkiye Futbol Federasyonu hakkında eleştirilerini sürdüren Gümüşdağ, “Skora bağlı konuşmuyorum. Türk hakemliği açısından içler acısı bir durum. Hakemin rezil, fiyasko, facia kararları deyim. Türkiye’de MHK ile ilgili bu kadar yaşanan olaylara rağmen Türkiye Futbol Federasyonu’nun MHK ile ilgili pozisyon almaması ve MHK’nin bu durumda olmasının tek sorumlusu Türkiye Futbol Federasyonu’dur. Bu MHK başkanın burada kalabilme ihtimalini az görüyorum.” ifadelerini kullandı.

GÜVENSİZLİK VE SONUÇLAR

Gümüşdağ, “Sezon boyunca kötü, facia kararlarla yönetilen bir sürecin sonunda bu MHK’nin kalma ihtimalini 0 görüyorum. Gittikten sonra Türk hakemliği kolay kolay toparlanmaz hale gelecek. Buna da üzülüyorum. Avrupa hedefi olan bir takımız. Yüzde 100 iki kırmızı kartın verilmediğini net gördük. Tamamen skora etki edecek kararlar. Başakşehir bir yana Fenerbahçe’nin de mutlu olduğunu düşünmüyorum. Her iki açıdan da kötü yönetim oldu.” diyerek sözlerini tamamladı.