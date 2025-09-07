Başakşehir FK, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYORLAR

Başakşehir FK, Süper Lig’in beşinci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam ediyor. Antrenman, top ile ısınmayla başladı ve ardından rondo çalışması ile ilerledi. Çift kale maçla sona eren idman, oyuncuların maç öncesi performansını geliştirme amacını taşıyor.

BEŞİKTAŞ MAÇINA ODakLANDILAR

Turuncu-lacivertli ekip, salı günü yapacağı idmanla Beşiktaş ile oynayacağı maç hazırlıklarını sürdürecek. Bu yoğun çalışma temposu, takımın form durumunu iyileştiriyor ve gelecek maç için motivasyonu yükseltiyor. Başakşehir FK, bu önemli karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor.