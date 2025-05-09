Başakşehir FK Ligde Beşinci Sırada

BAŞAKŞEHİR FK’NIN MAÇ DEĞERLENDİRMESİ

Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün ligin beşincisiyiz. Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Son altı maçta çok iyi bir performans gösterdik. Sonucu bekleyip kendi maçlarımızı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz” ifadesini kullandı. Başakşehir, Süper Lig’in 35’inci haftasında Fenerbahçe’ye 4-1 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Atan, oynanan oyunun detaylarına da değindi.

MAÇ ANALİZİ VE PENALTILAR ÜZERİNE

Maçın gidişatı ve oynanan futbol hakkında görüşlerini paylaşan Atan, “Fenerbahçe’nin hafta sonunda kaybettiği derbi maçından sonra modunun düşük olmasını bekliyorduk. Biz Fenerbahçe’yi oyuna sokmak istemedik. Önde yüksek şiddetli baskıyla maça başladık. Oyun planımızı iyi uyguladık fakat penaltı atmamamız en büyük sorun oldu. Trabzon, Hatay ve bu maçta penaltı kaçırdık. Bu durumu maçın dönüm noktası olarak görüyorum” dedi. Atan, maçta birçok pozisyonun değerlendirildiğini, ancak kalitedeki standart farkına dikkat çekti. Kırmızı kart pozisyonları hakkında ise, “Anlamıyorum. Bir tane salakça karar ve bunun sonucunda ne hale düştüğümüzü görmüyorum. Dışarıdan gelen hakemler de bir standart belirlemiyor” şeklinde eleştirilerde bulundu.

TAKIM YAPISI VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Takımının performansını değerlendiren Atan, “Kırılgan bir yapı sergiliyoruz. Kolay goller yiyoruz. Çok iyi başlangıçların ardından çabuk gol yediğimizde geri dönme durumumuz zorlaşıyor” ifadelerini kullandı. Futbolcularının oyun içerisindeki düşüşlerine dikkat çeken Atan, “Çabuk atak edip gol atacağımızı düşünüyoruz ama bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Oyun temposu arttıkça zorlanıyoruz, bu sorunu üst sezona taşımamak için önlemler alacağız” dedi.

PİATEK VE TRANSFER DURUMU

Son olarak Piatek üzerine sorulara yanıt veren Atan, “Piatek’e tekliflerin olduğunu biliyorum. Amacım oyuncularımın piyasa değerlerini artırmak. Piatek de bunun bir parçası olarak gelecek için çalışıyor. Transfer teklifi alma durumu var, umarım oyuncu ve yönetim bu konuyu karşılıklı şekilde iyi değerlendirir” dedi. Atan, kulüplerin ekonomik durumundan dolayı bu tür transferlerin zorluklarını da göz önünde bulundurarak açıklamalarına son verdi.