Başakşehir FK Maç İçin Hazırlanıyor

BAŞAKŞEHİR FK HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR

Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turunda Viking FK ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam ediyor. Antrenman, top ile yapılan ısınma hareketleri ile başlamış ve ardından taktik çalışması ile sürmüş. Idman, çift kale maçla sona ermiş.

VIKING FK MAÇI İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Turuncu-lacivertliler, yarın yapacakları idmanla Viking FK hazırlıklarına devam edecek. Takım, eleme turunda elde etmek istediği başarı için yoğun bir çalışma süreci geçiriyor.

Çerkezköy’de Silahlı Soygun Gerçekleşti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir büfeyi soyan 19 yaşındaki Bulgaristan vatandaşı, saçlarını kestirerek gizlenmeye çalıştı ancak polis ekipleri tarafından hızla yakalandı.
Batman’da Dondurma Hırsızlığı Yaşandı

Sason'daki bir marketin dondurma dolabından hırsızlık yapan üç kişinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Market sahibi, gençlerin bu davranışını üzülerek değerlendirdi.

