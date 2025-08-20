Haberler

Başakşehir FK, Muhammed Şengezer’le anlaştı

MUHAMMED ŞENGEZER’İN SÖZLEŞMESİ UZATILDI

BAŞAKŞEHİR FK, milli kalecisi Muhammed Şengezer’in sözleşmesini 2027/28 sezonu sonuna kadar uzattığını duyurdu. Kulüpten gelen açıklamada, “Kalecimiz Muhammed Şengezer’in 2026 yılında bitecek olan sözleşmesi, 2027-2028 sezonu sonuna dek uzatılmıştır.” ifadesine yer verildi.

İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Açıklamada ayrıca, imza törenine Başkan Göksel Gümüşdağ’ın katıldığı belirtildi. “Geldiği ilk günden bu yana özverisi ve çalışkanlığı ile ailemizin kıymetli parçalarından biri olan ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Muhammed Şengezer’e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Taşkın Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kırşehir'de sel riskine karşı önlemler değerlendirilmek üzere Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Vali Demiryürek, doğal afet tedbirlerinin önemini yineledi.
Tunca’da Red Bull Etkinliği Yapılacak

Rize'nin Tunca beldesinde 24 Ağustos'ta düzenlenecek 15. Red Bull Formulaz Tahta Araba Şenliği için yeni bir pist alanı açıldı. Belediye Başkanı etkinliğin turizmi destekleyeceğini vurguladı.

