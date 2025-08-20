Başakşehir FK, Muhammed Şengezer’le anlaştı

MUHAMMED ŞENGEZER’İN SÖZLEŞMESİ UZATILDI

BAŞAKŞEHİR FK, milli kalecisi Muhammed Şengezer’in sözleşmesini 2027/28 sezonu sonuna kadar uzattığını duyurdu. Kulüpten gelen açıklamada, “Kalecimiz Muhammed Şengezer’in 2026 yılında bitecek olan sözleşmesi, 2027-2028 sezonu sonuna dek uzatılmıştır.” ifadesine yer verildi.

İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Açıklamada ayrıca, imza törenine Başkan Göksel Gümüşdağ’ın katıldığı belirtildi. “Geldiği ilk günden bu yana özverisi ve çalışkanlığı ile ailemizin kıymetli parçalarından biri olan ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Muhammed Şengezer’e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz.” ifadesi kullanıldı.