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Başakşehir FK, Onur Bulut ile Anlaştı

BAŞAKŞEHİR FK’DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Süper Lig takımlarından Başakşehir FK, Beşiktaş’ta forma giyen 31 yaşındaki sağ bek Onur Bulut ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, “Kulübümüz, son olarak Beşiktaş JK forması giyen Onur Bulut ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Onur Bulut’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” şeklinde ifadeler yer aldı.

BEŞİKTAŞ’TAN TEŞEKKÜR MESAJI

Beşiktaş kulübü ise Onur Bulut’un transferi hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Onur Bulut’un nihai transferi hususunda Rams Başakşehir kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Onur Bulut’a kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

TECRÜBELİ OYUNCUNUN PERFORMANSI

31 yaşındaki deneyimli oyuncu, 2024-2025 sezonunda Beşiktaş formasıyla toplamda 25 maça çıkarken 1 asistlik katkı sağladı.

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