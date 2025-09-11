Başakşehir fk, Tuğra Turhan ile anlaştı

TRANSFER ANLAŞMASI DUYURULDU

Başakşehir FK, Grasshopper takımında forma giyen Tuğra Turhan ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada transfer işlemi hakkında bilgi verilirken, “Kulübümüz, son olarak İsviçre’nin Grasshopper kulübünde forma giyen Tuğra Turhan ile 3 yıllık anlaşma sağladı” denildi.

HOŞ GELDİN DEDİLER

Açıklamada ayrıca, “Tuğra Turhan’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” sözleriyle yeni transfere sıcak bir karşılama yapıldığı vurgulandı. Başakşehir, Tuğra ile gerçekleştirilen bu anlaşma ile kadrosunu güçlendirmiş oldu.