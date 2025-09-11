Haberler

Başakşehir fk, Tuğra Turhan ile anlaştı

TRANSFER ANLAŞMASI DUYURULDU

Başakşehir FK, Grasshopper takımında forma giyen Tuğra Turhan ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada transfer işlemi hakkında bilgi verilirken, “Kulübümüz, son olarak İsviçre’nin Grasshopper kulübünde forma giyen Tuğra Turhan ile 3 yıllık anlaşma sağladı” denildi.

HOŞ GELDİN DEDİLER

Açıklamada ayrıca, “Tuğra Turhan’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” sözleriyle yeni transfere sıcak bir karşılama yapıldığı vurgulandı. Başakşehir, Tuğra ile gerçekleştirilen bu anlaşma ile kadrosunu güçlendirmiş oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Bali’deki Sel Felaketi 19 Can Aldı

Bali Adası ve Doğu Nusa Tenggara'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayboldu. Sel sularının binaları yıktığı görüntüler sosyal medyayı etkiledi.
Haberler

Darıca’da Hırsızlık Olayı Gerçekleşti

Darıca'da hırsızlık için bir apartmana giren iki kişi, kapıları açamayınca daire önündeki yeni ayakkabıları çaldı. O anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.