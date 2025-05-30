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Başakşehir, Galatasaray’ı alkışladı

HAFTANIN MAÇINDA ŞAMPİYONLUK JESTİ

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında, şampiyon Galatasaray ile Başakşehir ekipleri RAMS Park’ta bir araya geldi. Karşılaşma öncesi sahada yaşanan jest, takımlar arasındaki dostluğu gözler önüne serdi. Başakşehirli futbolcular, müsabakanın başlamasından önce Sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu alkışladı.

BİR ARADA GEÇEN GÜZEL ANLAR

Galatasaraylı futbolcular, seremoni öncesinde saha kenarında iki gruba ayrılan Başakşehirli oyuncuların arasından geçerek sahaya adım attı. Bu sırada Başakşehir oyuncuları, rakiplerini şampiyonlukları nedeniyle alkışlamayı ihmal etmedi. Bu anlamlı jest karşısında, Galatasaray taraftarı da Başakşehir camiasına destek verdi. Taraftarlar, rakip takımın oyuncularını uzun süre ayakta alkışlayarak dostça bir ambiyans oluşturdu.

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