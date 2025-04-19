Başakşehir, Gaziantep FK ile Oynuyor

Başakşehir ve Gaziantep FK’nın 12. Karşılaşması

Başakşehir, Trendyol Süper Lig’de yarın sahasında Gaziantep FK ile ligde 12. kez karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig’in 32. hafta maçında Başakşehir, yarın saat 13.30’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Gaziantep FK ile mücadele edecek. Turuncu-lacivertliler, şu an 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 45 puanla 6. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar ise 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 42 puanla 7. sırada konumlanıyor.

Başakşehir ve Gaziantep FK’nın Geçmiş Randevuları

Başakşehir, Gaziantep FK ile şimdiye dek Süper Lig tarihinde 11 kez mücadele etti. Başakşehir, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet alırken, Gaziantep ekibi 4 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısındaki müsabakada Gaziantep FK, 3-0’lık skorla galip geldi.

Başakşehir’in Hedefi Avrupa Kupaları

Başakşehir, 2014 yılında Süper Lig’de yarışmaya başladığı günden beri 10 sezon boyunca 8 kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti. Son 3 maçından 3 puanla ayrılan Başakşehir, bu galibiyet serisini sürdürerek sezonu en kötü ihtimalle 5. sırada tamamlamak istiyor. Turuncu-lacivertli takım, sezonu ilk 4’te bitirirse direkt Avrupa Kupası’na katılacak, 5. sırada bitirmesi halinde Ziraat Türkiye Kupası’nı Galatasaray’ın kazanmasıyla bu hedefini 11. sezonda 9. kez tekrar edecek.

Başakşehir’den Ardışık Galibiyet Peşinde

Başakşehir, Süper Lig’de oynadığı son 3 maçta galip gelerek Avrupa kupalarına katılma hedefinde kararlı bir ilerleme gösteriyor. Son 3 müsabakada Eyüpspor, Konyaspor ve Beşiktaş’ı mağlup eden turuncu-lacivertliler, Gaziantep FK karşısında da 3 puanın sahibi olmayı bekliyor. Eğer Başakşehir, Gaziantep ekibini yenerse bu, sezonun ilk kez üst üste 4. galibiyetine ulaşacağı anlamına geliyor.

Piatek’in Son Durumu

Başakşehir’in Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek, bu sezon Süper Lig’de 19 gol atmayı başardı ancak son haftalarda etkisiz kaldı. Piatek, Süper Lig’in 14. ve 22. haftaları arasında 12 gol atarken, sonraki haftalarda sadece 1 kez rakip fileleri havalandırdı. 29 yaşındaki futbolcu, 20 golle Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen’in ardından gol krallığında 2. sırada bulunuyor.

Takımda Sakatlık ve Kart Sınırı

Başakşehir’de sakatlığı süren Onur Ergün, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. Ayrıca, Deniz Türüç, Muhammed Şengezer, Philippe Keny ve Hamza Güreler, kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Gaziantep FK karşısında kart görmeleri durumunda 33. haftada deplasmanda oynanacak Göztepe maçında takımlarını yalnız bırakmak zorunda kalabiliyor.

Hakem Ataması

Başakşehir ile Gaziantep FK arasındaki karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük’ün yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Erkan Akbulut üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Alpaslan Şen olacak.