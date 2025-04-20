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Başakşehir-Gaziantep FK Maçı Canlı Yayında

MAÇ TARİHİ VE SAATİ HAKKINDA BİLGİLER

Başakşehir ile Gaziantep FK arasındaki karşılaşma, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 13:30’da oynanacak. Bu önemli maçın izlenmesi için birçok seçenek mevcut.

CANLI YAYIN KANAL VE PLATFORMLARI

Maç, beIN SPORTS 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, uydu alıcıları, kablolu TV servisleri ya da dijital yayın platformları üzerinden yayına erişim sağlayabilirler. Ayrıca, “Başakşehir-Gaziantep FK maçı canlı” izlemek isteyenler için beIN CONNECT veya TOD TV gibi dijital platformlar da alternatif sunuyor. Bu hizmetler sayesinde karşılaşmayı telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden takip etmek mümkün.

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